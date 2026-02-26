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26 февраля, 10:30

Даниил Медведев — Дженсон Бруксби: онлайн-трансляция матча турнира ATP в Дубае

Даниил Медведев сыграет с Дженсоном Бруксби в 1/4 финала турнира в Дубае 26 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Дженсоном Бруксби в 1/4 финала турнира в Дубае в четверг, 26 февраля. Начало — не ранее 13.00 по московскому времени.

Даниил Медведев — Дженсон Бруксби: трансляция матча турнира в Дубае в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно смотреть на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».

30-летний Медведев — 11-я ракетка мира. 25-летний Бруксби занимает 49-е место в рейтинге ATP.

Турнир ATP 500 в Дубае (ОАЭ) пройдет с 23 по 28 февраля. Действующий чемпион турнира — грек Стефанос Циципас.

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Теннис
Даниил Медведев
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