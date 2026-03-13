Медведев обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл британца Джека Дрейпера в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 17 минут. 30-летний россиянин подал 10 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас — Кэмерон Норри.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 11) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14) — 6:1, 7:5