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Медведев обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл британца Джека Дрейпера в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 17 минут. 30-летний россиянин подал 10 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас — Кэмерон Норри.

Даниил Медведев.Медведев выбил чемпиона Индиан-Уэллса и обидчика Джоковича. Дальше — непобедимый Алькарас

Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 11) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14) — 6:1, 7:5

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Теннис
Даниил Медведев
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