Даниил Медведев: «Думаю, что Дзюба прыгнет выше меня, а быстрее пробегу я»

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью RT порассуждал о том, насколько успешно мог бы побороться с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой в ряде легкоатлетических дисциплин. В частности, в прыжках в высоту и в беге на 30 метров.

— Знаю, что футболисты могут очень быстро бегать, но, как мне дастся столь короткая дистанция, сложно сказать, — сказал Медведев. — Вообще, я не самый медленный. Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. А вот выше прыгает наверняка Артем. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я.