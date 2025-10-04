Теннис
Сегодня, 09:00

Даниил Медведев — Далибор Сврчина: трансляция матча ATP в Шанхае онлайн

Даниил Медведев и Далибор Сврчина сыграют во втором круге турнира в Шанхае 4 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Россиянин Даниил Медведев сыграет с чешским теннисистом Далибором Сврчиной во втором круге турнира ATP в Шанхае (Китай) в субботу, 4 октября. Встреча начнется ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Сврчина с комментарием на русском языке вы можете на сайте и группе BB Tennis во «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом матча по геймам и узнать результат игры Медведев — Сврчина можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Медведев — 18-я ракетка мира. Даниил прошел во второй круг без стартовой игры.

23-летний Сврчина занимает 291-е место в мировом рейтинге. В первом круге турнира в Шанхае Далибор выиграл у китайца У Ибина (7:5 — отказ от продолжения матча).

