Медведев отдал всего два гейма Сврчину во втором круге «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чеха Далибора Сврчина в матче второго круга «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Игра продолжалась 1 час.

18-я ракетка мира Медведев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету 91-й ракетки мира Сврчина ни одного эйса, одна двойная и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича Фокины.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 16) — Далибор Сврчина (Чехия, Q) — 6:1, 6:1