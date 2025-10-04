Теннис
Сегодня, 14:37

Медведев отдал всего два гейма Сврчину во втором круге «мастерса» в Шанхае

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чеха Далибора Сврчина в матче второго круга «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Игра продолжалась 1 час.

18-я ракетка мира Медведев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету 91-й ракетки мира Сврчина ни одного эйса, одна двойная и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича Фокины.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 16) — Далибор Сврчина (Чехия, Q) — 6:1, 6:1

  • Садовник

    На классе.

    04.10.2025

  • SuperDennis

    Даня решил не повторять "подвиг" Рублева. Ну и молодец!

    04.10.2025

  • Кот-матрос

    Как говорил д'Артаньян: а у вас месье Арамис шансы скорее нулевые.:wink:

    04.10.2025

  • fonkom

    Причуды жеребьёвки - дальше по сетке Давидович, Норри, Тиен - все, с кем Даниил играл на предыдущем турнире. А статистика матча впечатляет. Не зря сменил тренера, ох не зря)

    04.10.2025

  • Кот-матрос

    За 1 час ровно. Этот малыш конечно не соперник Дане, но мы-то знаем...:wink: Даниила... и его...:grin: карахтер(очепятка).

    04.10.2025

  • инок

    Даню с уверенной победой поздравляю! Он молодец.

    04.10.2025

  • nikola mozaev

    Ровно за час Медведев разгромил молодого чеха, показав тому мастер-класс.

    04.10.2025

  • А Х

    Порвал сврчину чеху

    04.10.2025

