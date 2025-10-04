Медведев отдал всего два гейма Сврчину во втором круге «мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чеха Далибора Сврчина в матче второго круга «мастерса» в Шанхае.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Игра продолжалась 1 час.
18-я ракетка мира Медведев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету 91-й ракетки мира Сврчина ни одного эйса, одна двойная и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича Фокины.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 16) — Далибор Сврчина (Чехия, Q) — 6:1, 6:1
