Даниил Медведев и Брюс Накашима проведут матч на турнире в Мадриде

Россиянин Даниил Медведев и американец Брендон Накашима встретятся в матче четвертого круга турнира ATP в Мадриде во вторник, 29 апреля. Игра начнется не ранее 20.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Накашима с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Результаты игр турнира в Мадриде можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На пути к четвертому кругу Медведев победил Хуана Мануэля Черундоло — 6:2, 6:2, а Накашима обыграл Себастиана Офнера — 6:3, 7:6 (7:3) и Флавио Коболли — 7:5, 6:3.

В рейтинге ATP Даниил занимает 10-е место, Брендон — 32-е.