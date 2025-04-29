Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

29 апреля, 22:00

Медведев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл американца Брэндона Накашиму в четвертом круге турнира в Мадриде — 3:6, 6:1, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 51 минуту. Россиянин 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в полуфинал Медведев поборется либо с американцем Тэйлором Фритцем, либо с норвежцем Каспером Руудом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 9) — Брэндон Накашима (США, 31) — 3:6, 6:1, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Алькарас — о трехсетовике с Фритцем: «После победы я испытал настоящее облегчение»
Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире
Джокович мечтает о матче со своим сыном Стефаном
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sinaron

    Мыкола, а ты своих глистов так и не смог победить.

    29.04.2025

  • Кот-матрос

    Да уж, есть такое.

    29.04.2025

  • Кот-матрос

    Соглашусь с тобой. Радости Даниил им по крупицам выдаёт.:relieved:

    29.04.2025

  • hant64

    Рублик обычно колени винит)).

    29.04.2025

  • hant64

    А чего им радоваться, они ведь все видят, что Даниилу тяжко приходится. И это объективно. Да, видно, что он думает, как менять свой теннис, что-то привносит. Ну, поглядим, может, ещё не так далеко от ярмарки уехал.

    29.04.2025

  • Кот-матрос

    А неважно. Ракетка не слушается - значит он виноват.

    29.04.2025

  • Кот-матрос

    А вот Данькин бокс - само уныние, сиротливый какой-то. Даша в чёрном, Жиль укутанный, и какой-то незнакомец за ними.

    29.04.2025

  • hant64

    За что? За то, что сам плохо играет? :grin:

    29.04.2025

  • nikola mozaev

    В этом весь Даниил! Он не ищет легких путей.

    29.04.2025

  • Кот-матрос

    Это вряд ли, скорее Даня пригрозил премию срезать.:laughing:

    29.04.2025

  • hant64

    Может, Сервара тренером становится?))

    29.04.2025

  • hant64

    В теннис и раньше было кому играть, недостатка мастеров на моей памяти не было по крайней мере. А память у меня уже длинная)).

    29.04.2025

  • nikola mozaev

    Без проблем теперь мало кого получается пройти. В теннис научились играть все.

    29.04.2025

  • hant64

    Бывало, и множество раз, что играл и хуже. Сегодняшняя игра ещё не так чтобы плоха. Победа есть, а игру ещё придётся подождать.

    29.04.2025

  • Кот-матрос

    Я бы сказал - рвётся сквозь тернии. И явно меняет игру, стало много виннеров, и в целом играет более активно. Так держать! --------------- Но вот что это было в 1-м сете??? 5 геймов просто здорово, и... 4 отданных гейма подряд... просто затмение. Ну и двойные опять сериями выдаёт. А в целом - видно проводит большую работу по изменению стиля игры. Ну и удачи, Даниил!

    29.04.2025

  • hant64

    С пятого. Истина дороже).

    29.04.2025

  • hant64

    С победой!! Тяжелейший матч для Даниила. Видимо, для него лёгкие будут в будущем редкими. Но брать последний гейм на пятом матч-болле не есть хорошо, три первых просто бездарно профукал.

    29.04.2025

  • nikola mozaev

    Радует, что Даниил стал играть на грунте вариативно: применяет укороченные, выходит к сетке. Раньше за ним такого не замечал.

    29.04.2025

  • belaruss

    не только,есть ещё фанатка красно-белых

    29.04.2025

  • nikola mozaev

    Земляк, ты сегодня ждешь победу Арины? Думаю, паззл сложится.

    29.04.2025

  • Sinaron

    Слабейшая игра Дани с никаким соперником.

    29.04.2025

  • Джон....Сильвер

    Даня не был бы самим собой, если в последнем гейме с 3 матч-болами не стал бы трепать всем нервы!

    29.04.2025

  • belaruss

    Ну наконец то первая,при этом искренне верю,что не последняя за сегодня, приятная новость из теннисного Мадрида

    29.04.2025

  • Алехандрохорс

    Молодец Даниил. Отлегло. Есть ТОП-8 турнира. Зубами выгрыз с 5 матчпоинта Победу! Но количество невынужденных ошибок - тихий ужас...

    29.04.2025

  • andyk82

    Это что-то с чем то. 40-0 на матч на своей подаче... С 7-8 матчпойнта... М-да!

    29.04.2025

  • nikola mozaev

    Медведев ещё жив как классный теннисист! Здорово сегодня играл, хотя Накашима упирался как мог.

    29.04.2025

    • Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Рууд победил Фритца и сыграет против Медведева в четвертьфинале турнира в Мадриде

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости