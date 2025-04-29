Медведев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл американца Брэндона Накашиму в четвертом круге турнира в Мадриде — 3:6, 6:1, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 51 минуту. Россиянин 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в полуфинал Медведев поборется либо с американцем Тэйлором Фритцем, либо с норвежцем Каспером Руудом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 9) — Брэндон Накашима (США, 31) — 3:6, 6:1, 6:4