Даниил Медведев: «Благодаря Сафину решил стать теннисистом»

Россиянин Даниил Медведев рассказал, кто из теннисистов на него повлиял. Также он вспомил о поражении от Рафаэля Надаля на Итоговом турнире в Лондоне в прошлом году,

— Для многих российских теннисистов Евгений Кафельников был кумиром, но я никогда не видел его игры. — приводит слова Медведева Tennis World USA. — Для меня — Марат Сафин. Я видел, как ему всегда удавалось добиваться отличных результатов на «Большом шлеме», благодаря ему я решил стать теннисистом. Также внимательно следил за карьерой Федерера и Надаля.

Поражение от Надаля на Итовом турнире? Я должен был играть лучше, особенно в самые важные моменты матча. Я до сих пор помню то болезненное поражение от Рафы. Несмотря ни на что, принять участие в таком соревнование — это нечто фантастическое для любого теннисиста. Уникальный турнир. Мы всегда путешествуем, но Лондон — единственный турнир, где у теннисистов есть собственный спа-салон.