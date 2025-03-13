Даниил Медведев — Артур Филс: трансляция матча турнира ATP в Индиан-Уэллсе (смотреть онлайн)
Даниил Медведев и Артур Филс встретятся на турнире в Индиан-Уэллсе
Россиянин Даниил Медведев встретится с французом Артуром Филсом в матче четвертьфинала турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) в четверг, 13 марта. Игра начнется не ранее 23.00 по московскому времени.
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Медведев является шестой ракеткой мира, Филс — 21-й. Победитель матча в полуфинале встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром или датчанином Хольгером Руне.
В предыдущих раундах турнира в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Бу Юнчаокете, Алекса Микельсена и Томми Пола, а Филс — Габриэля Диалло, Лоренцо Музетти и Маркоса Хирона.
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