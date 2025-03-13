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13 марта 2025, 20:30

Даниил Медведев — Артур Филс: трансляция матча турнира ATP в Индиан-Уэллсе (смотреть онлайн)

Даниил Медведев и Артур Филс встретятся на турнире в Индиан-Уэллсе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Россиянин Даниил Медведев встретится с французом Артуром Филсом в матче четвертьфинала турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) в четверг, 13 марта. Игра начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Филс с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Медведев является шестой ракеткой мира, Филс — 21-й. Победитель матча в полуфинале встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром или датчанином Хольгером Руне.

В предыдущих раундах турнира в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Бу Юнчаокете, Алекса Микельсена и Томми Пола, а Филс — Габриэля Диалло, Лоренцо Музетти и Маркоса Хирона.

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Теннис
Даниил Медведев
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