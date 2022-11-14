Медведев — Рублев: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча

В понедельник, 14 ноября, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют друг против друга в матче «Красной группы» в турнире ATP. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

В последний раз Медведев и Рублев встречались в августе 2021 года, и тогда победу одержал Андрей (2:1). В пяти последних очных матчах Даниил четыре раза побеждал соперника.

Следить за матчем Медведев — Рублев вы можете с помощью видеотрансляции в прямом эфире в платной подписке Eurosport по этой ссылке.