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Сегодня, 11:20

Медведев — Рублев: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

В понедельник, 14 ноября, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют друг против друга в матче «Красной группы» в турнире ATP. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

В последний раз Медведев и Рублев встречались в августе 2021 года, и тогда победу одержал Андрей (2:1). В пяти последних очных матчах Даниил четыре раза побеждал соперника.

Следить за матчем Медведев — Рублев вы можете с помощью видеотрансляции в прямом эфире в платной подписке Eurosport по этой ссылке.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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