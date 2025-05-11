Даниил Медведев сыграет с Алексеем Попыриным в третьем круге турнира в Риме 11 мая

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным в третьем круге турнира в Риме в воскресенье, 11 мая. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Попырин с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

29-летний Медведев — 11-я ракетка мира. 25-летний Попырин занимает 25-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 3-1 в пользу россиянина.

«Мастерс» в Риме пройдет с 7 по 18 мая. Действующий чемпион турнира — немец Александр Зверев.

ATP: рейтинг в актуальном виде, турниры, новости и статьи, фото и видео