Медведев в двух сетах обыграл Попырина на «мастерсе» в Риме
Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Алексея Попырина в матче третьего круга «мастерса» в Риме — 6:4, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 27 минут.
Медведев сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Попырина две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Брэндон Накашима (США, 28).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 10) — Алексей Попырин (Австралия, 24) — 6:4, 6:1
