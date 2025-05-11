Медведев в двух сетах обыграл Попырина на «мастерсе» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Алексея Попырина в матче третьего круга «мастерса» в Риме — 6:4, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Медведев сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Попырина две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Брэндон Накашима (США, 28).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 10) — Алексей Попырин (Австралия, 24) — 6:4, 6:1