11 мая, 13:39

Медведев в двух сетах обыграл Попырина на «мастерсе» в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Алексея Попырина в матче третьего круга «мастерса» в Риме — 6:4, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Медведев сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Попырина две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Брэндон Накашима (США, 28).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 10) — Алексей Попырин (Австралия, 24) — 6:4, 6:1

Теннис
Даниил Медведев
  • Rulen Bagdasys

    Фиса

    11.05.2025

  • Кот-матрос

    Получается, что даже в четвёрку может войти, при удачных выступлениях на грунте. Фритц - 4-е место сразу вылетел.

    11.05.2025

  • hant64

    Понятно. Но Медведев как-то Умбера, кажется, так потроллил, прыгая как сумасшедший после окончания матча, потому что тот вёл себя по идиотски весь матч. Не так давно это было.

    11.05.2025

  • TomCat

    Надо весь матч смотреть! - После 1 сета.

    11.05.2025

  • Кот-матрос

    Я вот тоже не смотрел, но доволен. Хорошо что Данька заиграл, а то и смотреть теннис без него не очень. Надеемся на возврат к форме, так ведь?

    11.05.2025

  • Алехандрохорс

    Он перед этим матчем уступил в прошлом году Попырину на Парижском тысячнике перед итоговым на тай-брейке 3 сета при этом не сумев реализовать три брейкпоинта в решающем гейме на подаче Алексея. Как бы алеверды за Париж).

    11.05.2025

  • nikola mozaev

    Уверенная победа Даниила над серьезным оппонентом. Но нужно признать, что Попырин провел невзрачный матч. Посмотрим, что Медведев покажет в следующих матчах.

    11.05.2025

  • hant64

    Какой прыгающий Медведев? Сейчас специально концовку матча посмотрел, Даниил после выигрыша не прыгал. Если речь об ударах в прыжке - чаще нужно матчи смотреть, это обычный для Даниила удар.

    11.05.2025

  • hant64

    Легко, уверенно, на классе - так и просится этот лозунг. Но в данном случае он будет справедлив. Позавчера писал, что показалось, игра возвращается у Даниила, но сегодня матч не видел, выводы можно сделать только исходя из статистики. Но и стату не смотрел. Надеюсь, тенденция к возврату к себе прежнему всё же сохраняется, счет этого матча убедителен, да и мучился уже с этим Попыркиным Даниил дважды, если память не изменяет.

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Даниил, пора бы уже в пятерку вернуться. А может и повыше замахнуться?))) Тем более там вверху допингеры, насильники и больные)))

    11.05.2025

  • Leonsio_

    Прям классно играл за исключением подач на сет и на матч. На матч все-таки подал, но ни разу первую не попал, двойная совершенно ненужная. Но в плюс - эйс со второй :)

    11.05.2025

  • Андрей Гридасов

    Выглядел Даня очень крепко в этом бою, во втором сете просто задавил Алексея, тот в конце уже ментально сдулся.

    11.05.2025

  • Николай Шибаев

    Очень красивая,уверенная победа Медведева. Остался он видимо доволен,выражал положительные эмоции!

    11.05.2025

  • Алехандрохорс

    Отлично, Даниил! Не сомневался в победе. Качественная победа над 25 ракеткой мира. Дальше начинается настоящая борьба и другой теннис. Удачи .

    11.05.2025

  • TomCat

    Прыгающий Медведев - это что-то новенькое!

    11.05.2025

