Медведев сыграет с Попыриным во втором круге «мастерса» в Париже 30 октября

Россиянин Даниил Медведев сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным во втором круге «мастерса» в Париже в среду, 30 октября. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.

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28-летний Медведев — 5-я ракетка мира. 25-летний Попырин занимает 24-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября.

В истории личных встреч счет 3-0 в пользу российского теннисиста.

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