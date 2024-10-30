Даниил Медведев — Алексей Попырин: онлайн-трансляция матча «мастерса» в Париже
Медведев сыграет с Попыриным во втором круге «мастерса» в Париже 30 октября
Россиянин Даниил Медведев сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным во втором круге «мастерса» в Париже в среду, 30 октября. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.
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28-летний Медведев — 5-я ракетка мира. 25-летний Попырин занимает 24-е место в рейтинге ATP.
Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября.
В истории личных встреч счет 3-0 в пользу российского теннисиста.
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