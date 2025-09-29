Даниил Медведев и Александр Зверев встретятся на турнире в Пекине

Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия) встречаются в матче четвертьфинала турнира ATP в Пекине в понедельник, 29 сентября. Игра начинается не ранее 15.30 по московскому времени.

Следить за результатом матча Медведева и Зверева турнира в Пекине и других можно в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру показывает сайт и группа «ВКонтакте» проекта BB Tennis, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

На пекинском турнире Медведев победил Кэмерона Норри (6:3, 6:4) и Алехандро Давидовича Фокину (6:3, 6:3), а Зверев обыграл Лоренцо Сонего (6:4, 6:3) и Корентена Муте (7:5, 3:6, 6:3).