Медведев победил Зверева и вышел в финал турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл 3-ю ракетку мира немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Галле — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

Матч продолжался 3 часа 1 минуту. Занимающий 11-е место в мировом рейтинге россиянин 17 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету немца 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В первом сете Медведев брал медицинский тайм-аут из-за того, что у него пошла кровь из носа.

В матче за титул в Галле 29-летний российский теннисист сыграет с Александром Бубликом, который победил Карена Хачанова.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 2) — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4