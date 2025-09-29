Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира в Пекине.

В четвертьфинальном матче 18-я ракетка мира в двух сетах обыграл немца Александра Зверева, занимающего 3-е место в рейтинге АТР, — 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 23 минуты. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Зверева ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.

За выход в финал турнира в Пекине россиянин поборется с американцем Лернером Тином.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 8) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 6:3