29 сентября, 17:52

Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира в Пекине.

В четвертьфинальном матче 18-я ракетка мира в двух сетах обыграл немца Александра Зверева, занимающего 3-е место в рейтинге АТР, — 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 23 минуты. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Зверева ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.

За выход в финал турнира в Пекине россиянин поборется с американцем Лернером Тином.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 8) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
Хачанов и Рублев упустили титул в парном финале Пекина. Не справились с победителями Открытого чемпионата Австралии
Хачанов и Рублев проиграли Хелиовааре и Паттену финале парного турнира в Пекине
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Nick280881

    И в чем я был не прав? Медведеву было легко в этом матче?

    30.09.2025

  • rusfеd 2.0

    вот ты и лох, как обычно

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Нейтральный молодец, обыграл вышестоящего в рейтинге Зверева! К сожалению Зверев так и не перешёл в ранг мужика!! Убери Саша патлы-косичку на голове, возьми пример с Давидовича!!! Нейтральный- мужик, имеет детей и принимает решения сам, что и доказал на корте против Зверева! А Зверев в коротких штанишках, смотрит в рот отцу, сам вести игру не может- отсюда и поражение в матче!! Надеюсь , что американец остановит нейтрального и волна восхваления его схлынет!!!

    30.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Медведь выходит из берлоги после зимней спячки ))

    30.09.2025

  • leznenowik

    Короче, инфа от футболиста знатного. Есть такой сервис, с которым играют крупные игроки. Найти его легко в яндексе по фразе «купить серебряный прогноз». Сервису 13 лет. МАТЧ ТВ о них говорит.

    30.09.2025

  • fonkom

    2024ый год: полуфинал Уимблдона, четвертьфинал Ю.С. И проигрыши в конце сезона в основном Синнеру и Алькарасу, а не всем подряд.

    29.09.2025

  • Садовник

    Молорик!

    29.09.2025

  • alehan.227472

    Из кубы в США

    29.09.2025

  • hant64

    Кризис у Медведева начался с финала АО 2024. И там он не с Тином играл.

    29.09.2025

  • Nick280881

    Я матч смотрел. Это идеология пятисетового матча, то у одного подъем, у второго спад, то наоборот. Поэтому так сложно выиграть, уступив первые 2 сета. Но ты ж альтернативно одаренный, для тебя все впервые и вновь, даже если это миллион раз до этого бывало.

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Монголия. Пограничный вариант - Северная Корея.

    29.09.2025

  • Электросталец

    Не верится, спасибо , Даниил, радостно!

    29.09.2025

  • Кот-матрос

    Игру надо смотреть, а не статистику искать. Медведь в 5-м сете уже язык на плечо, матюкался, предупреждение получил, и чуть не плакал. А тот спокойно по линиям лепил неберущиеся! Запись посмотри!

    29.09.2025

  • NoName

    томас унылый старый жидок

    29.09.2025

  • КубаньКраснодар

    Проснулся Даня к концу сезона,нужно брать Пекин.

    29.09.2025

  • объективный Артём =)

    Сразу подумал шо Томас абхазско-французского перебрал, а потом на регу глянул

    29.09.2025

  • Nick280881

    Издевался? 5 сетов c 3-мя тай-брейками? Не устал?

    29.09.2025

  • fonkom

    Даниил должен подумать;" Я мстю, и мстя моя страшна!". Ведь фактически с того поражения и начался кризис у Медведева.

    29.09.2025

  • Кабанчик

    Голову подлечил и пошли результаты

    29.09.2025

  • hant64

    Бездарь, даже нет сомнений. Это подтверждается словами самого Сервары, что он Даннилу больше друг, чем тренер ( с намёком на то, что он не особо лезет в тренировочный процесс). Это Жиль говорил чуть больше года назад, когда уже было ясно, что их тандем изжил себя, и Даниил решил нанять ещё одного Жиля, Симона. Но там что то не сложилось.

    29.09.2025

  • Пан Юзеф

    Угадайте страну, в которой пограничник преследовал гражданина, пытавшегося сбежать из этой страны, но в итоге сбежал вместе с ним:grin::grin:

    29.09.2025

  • zoolord

    Нужно выходить в финал. Правда, там будет допингер Синнер.

    29.09.2025

  • Кот-матрос

    Какой обязанный? Этот Тьен на АО-25 просто издевался над Даниилом.

    29.09.2025

  • spartsmen

    не полтора - два с половиной :)

    29.09.2025

  • MVD1969

    Надо же, надо обругать, чтобы заиграл.

    29.09.2025

  • Кот-матрос

    Дело не в силе оппонента, Даниил всегда здорово играет с Сашей, а тот не может с Даниилом, и это победа совсем не показатель силы Медведева.

    29.09.2025

  • spartsmen

    да ну ваще в натуре! блин, посмотреть не удалось, но следующий матч уж точно не пропущу.

    29.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Однозначно. Надо для начала в двадцатку вернуться))) Но хоть какая-то надежда забрезжила.

    29.09.2025

  • Nick280881

    Возможно, но вряд ли в этом сезоне. Пятисотника для этого не хватит. Нужно набрать до конца сезона 1000-1200 очков. Надо мастерс брать, хотя бы 1, или на 2-х выходить в финал. Сейчас надо хотя бы в 16 закрепиться.

    29.09.2025

  • Nick280881

    С Тьеном может быть гораздо сложнее. Молодой, быстрый, безбашенный, терять особо нечего. И кроме того достаточно корявый, что тоже может создать сложности. Психологически будет точно сложнее, ибо тут Медведев фаворит и будет считать обязанным победить.

    29.09.2025

  • Skorz

    То неожиданное , что пришло и приятно !) Уверенности в победе Даниила не было , о вот радость есть 100 % ! Очень не хочу , что бы Медведев в полуфинале , оказался метеоритом на небе ....сверкнушим и пропавшим . Пожелаю везения и победы !)))

    29.09.2025

  • _Mike N_

    идиото из Монако Даня вперед ! :laughing::laughing::laughing:

    29.09.2025

  • Mikhail Lukashyov

    А кто ж показатель? Только Синнер с Алькарасом что ль?

    29.09.2025

  • butailuk

    ну он с бездарем 5 финалов большого шлема было)

    29.09.2025

  • samozvanets

    Перепады в игре поразительные. Может ли это быть результаты работы новой команды? По мне так вероятнее с настроением и головой что-то удалось сделать. Надолго ли?

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Может, задолженность гасил. По договору о сотрудничестве, например. Или неустойка была слишком большая.

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В боях с себе подобными просыпается страсть.

    29.09.2025

  • nikola mozaev

    Зверев сейчас действительно никакой, но это не умаляет заслуг Даниила.

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - для большинства форумчан актуально)

    29.09.2025

  • Алехандрохорс

    Даня - Октопус вернулся! Саша, извини, это карма. Прошлогодний результат повторён. В 2024 3 ракетка Медведев проиграл в борьбе 2 ракетке Алькатрасу. Что день грядущий нам готовит?) Жду очередного прогноза от местного номерного о непринеприменном сливе Даниилом следующего матча.)

    29.09.2025

  • Алексей Х

    Нет, возраст и время)

    29.09.2025

  • Кот-матрос

    О, тогда убираю.

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Т9? Быстрый вжик) :thumbsup:

    29.09.2025

  • Алексей Х

    Спонсор Даниила Медведева "Антизверин форте" желает ему дальнейших побед!

    29.09.2025

  • ValeraK

    Над Фокиной))

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Еще раз - для меня полифония важнее. Пусть хоть на испанском пишет.

    29.09.2025

  • Алексей Х

    Да я так-то и сам понял. Я немного о другом. Ну да ладно

    29.09.2025

  • 678ugu

    Хорошо бы так же легко вздуть этого гребаного вьетнамца!

    29.09.2025

  • Алексей Х

    Так для него английский родной и он иностранец? Тогда вопрос снят, конечно.

    29.09.2025

  • инок

    Бысто Даниил со своим клиентом разобрался. У Зверева уже коплекс перед Медведевым образовался..)

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Алексей, мне претит чванство в любом виде (притом, что русфед - не про чванство). Поэтому - 50 на 50. Английский комментарий. Родной язык.

    29.09.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Ну вот может ведь!

    29.09.2025

  • Алексей Х

    Сегодня на корте был тот самый Осьминог!

    29.09.2025

  • Мольер

    Как Зверёв неск тысяч лет номер 3 носит объясни, господь :relieved:

    29.09.2025

  • 678ugu

    Ну ты разошелся в комментарии! Бедный Севара! Как я понял, ты наконец подлечился? Успешно? Не ждешь прихода 2 стариков (Паркинсона и Альцгеймера)? Возраст все-таки...

    29.09.2025

  • Sinaron

    Сегодня точно Даня был на корте?

    29.09.2025

  • Алексей Х

    Не смешно про 50 на 50.

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Есть. Комментарий русфеда - 50 на 50. Беларус сказал правильно. Мы все выеживаемся. В той или иной степени. С учетом инфляции.)

    29.09.2025

  • TokTram_

    Бездаря? Весь свой топ-путь Даня проделал с Сервара. Фига се, бездарь.

    29.09.2025

  • Мольер

    Это Оно. "Оно вернулось".

    29.09.2025

  • nikola mozaev

    На пути к титулу выскочка Тин, с которого начался этот безобразный сезон. Кровь из носу нужно указать ему, кто в доме хозяин! А затем нужно проходить робота Синнера.

    29.09.2025

  • Джон....Сильвер

    Нашлась кнопка перезагрузки? Надеюсь, надолго. Победы над Фокиным и Зверем внушают оптимизм.

    29.09.2025

  • hant64

    Да, полностью согласен. Даже и никакущий Зверев не мешал посмаковать такой теннис.

    29.09.2025

  • Главврач Маргулис/

    Честно, не ожидал.

    29.09.2025

  • rusfеd 2.0

    патриоты их отменили

    29.09.2025

  • Алексей Х

    Есть такое понятие - родной язык.

    29.09.2025

  • hant64

    Сегодня таки посмотрел, стало любопытно, что там Медведев вытворяет в последних матчах. Увидел, Данька молодец, даже с учётом того, что Зверев сейчас просто в разобранном состоянии. Но временами ведь Санёк сопротивлялся. Но Даниил не обращал внимания на его потуги, и спокойно забирал своё. Если это так сказывается приход Юханссона, то вопрос к Медведеву напрашивается - нахрена ты кормил последние полтора года этого бездаря Сервару, которого гнать нужно было давным-давно уже?

    29.09.2025

  • alehan.227472

    Надо сказать Д. Медведев (не идиот однофамилец) выдаёт перформансы один лучше другого! Молодец!!! П.с. А либерсная жидабандера по ходу ушла в печаль и уповает лишь на допингера синера в надежде, что тот люто нажрется таназолу и "обыграет" Даниила, LOL:)))

    29.09.2025

  • oleg.bob

    Ну наконец-то! Хоть какое-то возвращение!

    29.09.2025

  • Николай Шибаев

    Хорош сегодня был Медведев,стабилен...

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А другие языки - для плена, что ли?

    29.09.2025

  • Кот-матрос

    Рано говорить, Зверев не показатель.

    29.09.2025

  • Алехандрохорс

    Даня - Октопус вернулся! Саша, извини, это карма. Прошлогодний результат повторён. В 2024 в полуфинале 3 ракетка Медведев проиграл в борьбе 2 ракетке Алькарасу. Что день грядущий нам готовит?) Жду очередного прогноза от местного номерного о непринеприменном сливе Даниилом следующего матча.)

    29.09.2025

  • nikola mozaev

    А ведь всего лишь нужно было сменить тренера и обстановку. С прошлой своей командой Даниил давно прошел пик и уверенно катился в пропасть. Хорошо, что Медведев решился на этот шаг.

    29.09.2025

  • belaruss

    а как же повыё....?

    29.09.2025

  • Кот-матрос

    Зверя нет сильней Медведя! ------------- Сашок просто обречённо слил, не смог опять...:relieved: Данька молодец, безжалостно добил закадычного клиента. Кстати очко сыграло! К 14-ти 7-ка!

    29.09.2025

  • TokTram_

    Задушил Сашу, как удав. Использовал все шансы. Саша аж психанул, проиграв подачу во втором сете ) Клиент Дани.

    29.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Затянулся бурым Тином в гладь пекинского кортА... Ничего больше не скажу: молчание - золото.

    29.09.2025

  • инок

    Медведева с победой над Зверевым. Он вышел в полуфинал!

    29.09.2025

  • vernon s

    Неужели Медведев возвращается в 21-ый год? Ну говорили же ему меняй тренера. С победой над Саньком!

    29.09.2025

  • Алексей Х

    Можно. На русском.

    29.09.2025

  • belaruss

    А ведь Даня оказывается не забыл как это радовать своих болельщиков

    29.09.2025

  • rusfеd 2.0

    лучше нельзя сказать: Medvedev has walked on to court for every single match this year a nervous shell and has never looked confident for a single second be it against Kasidit Samrej or Yibing Wu. He's blown an unbelievable amount of matches, with match points, serving for the match, double faults, he's been as unclutch as possible. Except against Alexander Zverev. With Zverev, Medvedev looks like the most confident player on earth, he's Novak 2011, Roger 2006 and Rafa 2010 combined. He's got the ice cold stare of Ivan Lendl, the coolness of Pete Sampras and Bjorn Borg. Breaks from 0-40 down and holds from 0-40 down. He's transported back to 2021 when he plays Zverev. Isn't this an incredible sight to see? C'mon Medvedev let's make another final (с)

    29.09.2025

  • nikola mozaev

    У Даниила наступила эпоха ренессанса! Как же, чёрт возьми, приятно видеть его сегодняшнюю игру!

    29.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Красаучик. Возвращение в десятку еще возможно. Молодец, Даниил!

    29.09.2025

  • Алексей Х

    Санаторий "Ивушка" поздравляет поклонников Даниила Медведева с этой уверенной победой! И, как всегда, ждёт новых и постоянных клиентов на курсы реабилитации) Эффект очевиден. Сегодня чёткая и точная игра. Даня, бери титул!

    29.09.2025

