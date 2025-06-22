Даниил Медведев и Александр Бублик сыграют в финале турнира в Галле 22 июня

Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Казахстана Александр Бублик сыграют в финале турнира в Галле в воскресенье, 22 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча. Следить за ходом игры по сетам и геймам вы можете в нашем теннисном матч-центре, подробнее результаты и новости смотрите в разделе ATP на нашем сайте.

29-летний Медведев — 11-я ракетка мира. 28-летний Бублик занимает 45-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 6-0 в пользу россиянина.

Медведев в Германии победил немца Даниэля Альтмайера (6:3, 6:3), француза Корентена Алиса (6:2, 7:5), американца Алекса Микельсена (6:4, 6:3) и немца Александра Зверева (7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4).

Булик по сетке прошел француза Александра Мюллера (6:4, 6:4), Янника Синнера (3:6, 6:3, 6:4), чеха Томаша Махача (7:6 (7:2), 6:3) и россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:5), 6:4).