22 июня, 15:00

Даниил Медведев — Александр Бублик: трансляция финала турнира ATP в Галле

Даниил Медведев и Александр Бублик сыграют в финале турнира в Галле 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев и Александр Бублик из Казахстана встретятся в финале турнира в Галле в воскресенье, 22 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Бублик с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча. Следить за ходом игры по сетам и геймам вы можете в нашем теннисном матч-центре, подробнее результаты и новости смотрите в разделе ATP на нашем сайте.

29-летний российский теннисист — 11-я ракетка мира. Медведев на пути к финалу в Германии прошел немца Даниэля Альтмайера (6:3, 6:3), француза Корентена Алиса (6:2, 7:5), американца Алекса Микельсена (6:4, 6:3) и немца Александра Зверева (7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4).

28-летний представитель Казахстана занимает 45-е место в рейтинге ATP. Булик в Галле выбил из борьбы француза Александра Мюллера (6:4, 6:4), Янника Синнера (3:6, 6:3, 6:4), чеха Томаша Махача (7:6 (7:2), 6:3) и россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:5), 6:4).

Александр Бублик и&nbsp;Даниил Медведев.Александр Бублик против Даниила Медведева. Онлайн-трансляция финала турнира в Галле

Теннис
Александр Бублик
Даниил Медведев
