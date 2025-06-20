Даниил Медведев — Алекс Микельсен: трансляция матча турнира АТР в Халле

Даниил Медведев и Алекс Микельсен сыграют в 1/4 финала турнира в Халле 20 июня

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Алексом Михельсеном в четвертьфинале турнира ATP в Халле (Германия) в пятницу, 20 июня. Начало — после 12.30 по московскому времени.

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Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Медведев — Михельсен можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Медведев — 11-я ракетка мира, на пути к четвертьфиналу Даниил обыграл немца Даниэля Альтмайкера (6:3, 6:3) и француза Кентена Алиса (6:2, 7:5).

20-летний Михельсен занимает 33-е место в рейтинге ATP, по ходу турнира Алекс выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло (2:6, 7:5, 6:4) и грека Стефаноса Циципаса (7:6, 7:5).