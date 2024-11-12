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Сегодня, 17:31

Медведев обыграл Де Минаура и одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Алекса Де Минаура в матче Итогового турнира ATP в Турине — 6:2, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 20 минут.

Медведев сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Де Минаура 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Медведев одержал первую победу на турнире. Ранее он уступил американцу Тэйлору Фритцу — 4:6, 3:6. В решающем матче группы россиянин 13 ноября встретится с итальянцем Янником Синнером.

Де Минаур потерпел второе поражение кряду и лишился шансов на выход в плей-офф.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15?250?000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Илие Настасе

Даниил Медведев (Россия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 6:2, 6:4

Теннис
Алекс де Минаур
Даниил Медведев
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