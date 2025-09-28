Даниил Медведев и Алехандро Давидович Фокина сыграют во втором круге турнира в Пекине 28 сентября

Россиянин Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович Фокиной во втором круге турнира ATP в Пекине (Китай) утром воскресенья, 28 сентября. Встреча начнется после 6.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Давидович-Фокина с комментарием на русском языке вы можете на сайте и группе BB Tennis во «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом матча по геймам и узнать результат игры Медведев — Давидович Фокина можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Медведев — 18-я ракетка мира. В стартовой игре на турнире Даниил победил британца Кэмерона Норри (6:3, 6:4).

26-летний Давидович Фокина занимает 20-е место в мировом рейтинге. В первом круге турнира в Пекине Алехандро выиграл у аргентинца Камило Уго Карабельи (6:1, 6:3).