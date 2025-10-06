Теннис
Сегодня, 13:00

Даниил Медведев — Алехандро Давидович Фокина: трансляция матча ATP в Шанхае онлайн

Даниил Медведев и Алехандро Давидович Фокина встретятся на турнире в Шанхае
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной из Испании в матче третьего круга турнира ATP в Шанхае в понедельник, 6 октября. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени.

Следить за результатами игр турнира можно в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча показывают сайт и группа проекта BB Tennis «ВКонтакте», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Медведев стартовал на «мастерсе» в Шанхае с победы над Далибором Сврчиной из Чехии со счетом 6:1, 6:1, а Давидович Фокина в предыдущем раунде выбил итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.

Победитель матча в четвертом круге встретится с Лернером Тиеном из США или Кэмероном Норри из Великобритании.

Теннис
Даниил Медведев
