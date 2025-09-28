Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидович Фокину во втором круге турнира в Пекине — 6:3, 6:3.

Встреча длилась 1 час 25 минут. За игру Медведев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 1 эйс, 3 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 3 заработанных.

За выход в полуфинал турнира в Пекине россиянин поборется либо с немцем Александром Зверевым, либо с Корантеном Муте из Франции.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 8) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:3, 6:3