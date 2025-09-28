Теннис
28 сентября, 11:55

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидович Фокину во втором круге турнира в Пекине — 6:3, 6:3.

Встреча длилась 1 час 25 минут. За игру Медведев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 1 эйс, 3 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 3 заработанных.

За выход в полуфинал турнира в Пекине россиянин поборется либо с немцем Александром Зверевым, либо с Корантеном Муте из Франции.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 8) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:3, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
  • MVD1969

    Наконец то проиграет не ноунейму из второй сотни, а одному из лидеров рейтинга. Не так позорно.

    28.09.2025

  • TokTram_

    Не жаль Зверева ничуть

    28.09.2025

  • TokTram_

    Чуть-чуть настораживает,что в прошлой игре, что сейчас - проигранг 100% брейк-пойнтов, полученных соперниками. Но результат - перекрывает всё.

    28.09.2025

  • ValeraK

    Медведев с парой из микста играл? Фокина - это тоже наша молодая звездочка?)

    28.09.2025

  • Soliton Оренбург

    Попёрло? Удачи и самообладания. Остальное вернётся

    28.09.2025

  • fonkom

    Встреча с "клиентом ")

    28.09.2025

  • Кот-матрос

    Потому, что здесь люди хорошо разбираются в теннисе.

    28.09.2025

  • oleg.bob

    Разыгрался! Наконец-то...

    28.09.2025

  • Черемисин57

    Будем посмотреть, кто из нас прав!

    28.09.2025

  • Nick280881

    Если вы про Музетти, то он как раз на харде особых результатов не показывает. Я поэтому и уточнил, что именно на харде. На грунте и траве он действительно хорош. И личка это подтверждает, оба матча на харде Медведев выиграл легко, а итальянец одержал единственную победу на грунте в Риме в этом году.

    28.09.2025

  • hant64

    Что-то явно с Медведевым произошло - ещё пару месяцев назад я бы в этой встрече гроша ломаного на Даньку не поставил (фигурально, ибо не лудоман я уже давно). Матч не смотрел (ну не интересен был Медведев уж больше года как), но, судя по счёту и стате - опять ожил, похоже, что не может не радовать. Вот с немецким Саньком и посмотрим, на что Даниил сейчас способен (в Муте чой то не верится).

    28.09.2025

  • Nick280881

    Да, сейчас трудно поверить, что начиналось все с 4:0 и 5:1 в пользу Зверева.

    28.09.2025

  • Черемисин57

    Быть может обыграет Зверева по старой памяти! Но итальянец будет Медведеву не по зубам!!

    28.09.2025

  • Djin Ignatov

    Следующий Зверев ! Жаль что ему придется проиграть !!

    28.09.2025

  • Djin Ignatov

    Следующий Зверев ! Жаль но придется ему проиграть !

    28.09.2025

  • Nick280881

    Вот, как раз, если обыграет Зверева и пройдет в 1/2, шансы выйти в финал будут хорошие. Обыграть Музетти или Тиена на харде будет полегче. А вот по поводу финала, если соперником будет Синнер, особого оптимизма не испытываю.

    28.09.2025

  • Черемисин57

    Фокин, он же Давидович, он же Цукерманн... к сожалению не справился с нейтральным из Монако! Может быть Медведев войдёт в четвёрку лучших на этом турнире, это будет его потолок!! В финале ему точно не играть!!!

    28.09.2025

  • Садовник

    Нормуль.

    28.09.2025

  • mikeV

    Почему СЭ никогда не пишет номер в рейтинге у оппонента в данных матча?

    28.09.2025

  • _Mike N_

    битвы не будет - немец побьет идиото из Монако !

    28.09.2025

  • Кот-матрос

    Напомню: по личке Даниил впереди 13:7.

    28.09.2025

  • Николай Шибаев

    Главное,как пойдет у Медведева,50 на 50

    28.09.2025

  • инок

    Ждем битву Медведев - Зверев, это всегда интересно!

    28.09.2025

  • nikola mozaev

    На горизонте его старый друг Зверев, либо француз Муте.

    28.09.2025

  • инок

    Даню с победой и выходом в следующий круг турнира в Пекине! Он молодец.

    28.09.2025

  • Алехандрохорс

    Отлично, Даня. Находишь игру и мотивацию. Таки 20-ую ракетку, дышащую в спину приложил! Второй сет начался, конечно весело, но будем считать это издержками перестройки))).

    28.09.2025

  • Николай Шибаев

    И сегодня успешное выступление,продолжай!

    28.09.2025

  • nikola mozaev

    А Даниил то ещё жив, курилка! Уверенно испанца прошёл.

    28.09.2025

  • Skorz

    Решил все таки нас удивить ?) Сейчас ему победы достаются , особенно тяжело . Пожелаю Удачи , без психическиз атак !)

    28.09.2025

  • spartsmen

    классико - это медведев - медведович :grin:

    28.09.2025

  • spartsmen

    По нонешним временам - замечательный результат.

    28.09.2025

  • Кот-матрос

    Не здОрово конечно, много ошибок. 1-я подача плохо работала, серии двойных были, но хоть психов не было. Хорошо, что Давидович запредельно ошибался. --------------- Ну и дальше классико? Медведев-Зверев?

    28.09.2025

    • Рууд вышел в полуфинал турнира в Токио

    Алькарас стал последним полуфиналистом турнира в Токио

