Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:14

Медведев вышел в четвертый круг турнира в Шанхае

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину в матче третьего круга турнира в Шанхае — 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча длилась 1 час 52 минуты. Медведев 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 заработанный брейк-пойнт, который он не смог реализовать.

За выход в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае россиянин поборется с американцем Лернером Тином. 30 сентября Медведев и Тин встречались в полуфинале турнира в Пекине — представитель России снялся с матча по ходу третьего сета при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу соперника.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 16) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 18) — 6:3, 7:6 (7:5)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
Испанская теннисистка Мугуруса объявила о беременности
Дегтярев заявил, что у всех российских сборных будет единая форма
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Риндеркнеш — о второй победе над Зверевым в сезоне: «Мне везет против него»
Зверев проиграл Риндеркнешу в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Грикспур — о снятии Синнера: «Мне очень жаль Янника, желаю ему скорейшего выздоровления»
Джокович заявил, что держался из последних сил в матче против Ханфманна
Синнер снялся с матча против Грикспура на «мастерсе» в Шанхае
Джокович вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Кот-матрос

    О, Звезда и смерть Х. Мурьеты.:clap:

    06.10.2025

  • Черемисин57

    Зверев сегодня вообще меня разочаровал! Получается, что он не показатель и скоро начнёт движение вниз!! Он, как и Медведев из поколения неудачников!!! А вот молодёжь будет шлагбаумом для Зверева, Медведева, Циципаса и других мажоров! Думаю, что американец обыграет нейтрального из Монако и в этот раз!!

    06.10.2025

  • fonkom

    Забыл, что на прошлом турнире российский гражданин Даниил Медведев переиграл третью ракетку мира Зверева? Или деньги проиграл?

    06.10.2025

  • А Х

    Должен вздуть

    06.10.2025

  • vernon s

    Надеюсь он извлёк уроки из множества перепасовок под 30 ударов с Тьеном в Пекине.

    06.10.2025

  • Черемисин57

    Уровень нейтрального из Монако-это 18 номер испанец Фокин-Давидович! Испанцу за игру минус- моложе нейтрального, мощнее по физике, но уступил!! Вьетнамец из США 36 в мире- посмотрим на то, сможет ли нейтральный взять реванш у американца!!!

    06.10.2025

  • fonkom

    По памяти: "Надо показать этим ......., кто истинный хозяин Калифорнии (Шанхая), иначе мы станем похожи на тухлую Европу".

    06.10.2025

  • Кот-матрос

    Тоже не представляю, как он будет бегать за этим колобком.

    06.10.2025

  • hаnt64

    Как же хочется, чтобы Даниил вздул этого противного вьетнамца!

    06.10.2025

  • hant64

    Ему может банально опять, как в Пекине, не хватить физухи. После сегодняшнего матча Даня выглядел просто измождённым.

    06.10.2025

  • Кот-матрос

    Скорее воды сколько

    06.10.2025

  • oleg.bob

    Всё хорошо, конечно! Но в 1\8- опять Тин! Это просто издевательство!

    06.10.2025

  • Кот-матрос

    В Америке нет рисовых плантаций.:wink:

    06.10.2025

  • Кот-матрос

    ...и ты, Брут...

    06.10.2025

  • hant64

    Да вьетнамцу-то что трепетать? Даниилу скорее нужно...

    06.10.2025

  • Алексей Х

    Интересно, сколько кг скинули парни за матч?))

    06.10.2025

  • Кот-матрос

    Не, ну есть слабая надежда, что читает мои посты.:grin::grin::grin:

    06.10.2025

  • nikola mozaev

    Тина нужно обыграть жестко и без вопросов!

    06.10.2025

  • alehan.227472

    Американо

    06.10.2025

  • hant64

    Думаешь, Савинова способна на такое- запомнить фамилию теннисиста? По моему, ты требуешь от неё невозможного:slight_smile:

    06.10.2025

  • Кот-матрос

    Вьетнамец.

    06.10.2025

  • инок

    Против китайца Тьена будет тяжко. Он в таких условиях как рыба в воде (как китаец на рисовой плантации).

    06.10.2025

  • nikola mozaev

    В Шанхае вылетели все топы - нужно прервать серию без побед на турнирах, Даниил! Необходимо просто поверить в себя и показать свою лучшую игру в оставшихся матчах.

    06.10.2025

  • Кот-матрос

    Автор, может хватит писать ерунду, зайдите на сайт АТР. Фамилия Лёрнера - Тьен, пора уж запомнить.

    06.10.2025

  • hant64

    Алехандро Фокин попадает постепенно в клиенты Даниила. Восторгаться не стану, рабочая победа, но в условиях сауны такая дорогого стоит - смотреть на Медведева в насквозь мокрой майке было как-то непривычно. Удачи в следующем круге. И сил чтобы хватило.

    06.10.2025

  • pressa.kr

    Даниил, всегда болею за тебя. Удачи. Мы в тебя верим. Ты справишься.

    06.10.2025

  • Алексей Х

    Трепещи, товарищ Тьен!))

    06.10.2025

  • Кот-матрос

    Кошмарные условия "in the best city of the world" - как Даниил написал на камеру. ------------ 1-й сет нормально провёл, но во 2-м было реальное выживание на корте. Хорошо, что выдержал Даниил. Теперь надо преподать холодную "месть" своему дюбимчику Тьену.

    06.10.2025

  • nikola mozaev

    Даниил всё больше напоминает себя прежнего и это радует. Осталось взять реванш у Тина и наконец показать приемлемый результат в Шанхае.

    06.10.2025

  • Алехандрохорс

    Реально красотища от Мастера.

    06.10.2025

  • Николай Шибаев

    Трудный матч провел Медведев,но переиграл испанца,а ждет его как и в Пекине американец Тин. Реванш состоится?!

    06.10.2025

  • Алехандрохорс

    Поздравления Дане. Первый сет на классе и даже 8 гейм с упущенными брейкпоинтами, в котором Алехандро отбивался до последнего патрона его не расстроил. Забрал подачу и сет под ноль, глазом не моргнув. Весь второй сет терпел и упорно сравнивался по геймам дотерпев до тай-брейка. Ну а там, при равной уставшей игре ошибся на 1 раз меньше испанца, выдав ещё и шедевральную обводку. Победа! Теперь вьетнамец, американский.) Уф, и снова здрасьте!

    06.10.2025

  • инок

    Даня молодец! С трудной, но победой его..

    06.10.2025

  • Алексей Х

    Пятое очко на тай-брейке это чистый восторг! Как попал Даня! Можно смотреть вечно) С победой!

    06.10.2025

    • Риндеркнеш — о второй победе над Зверевым в сезоне: «Мне везет против него»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости