Медведев вышел в четвертый круг турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину в матче третьего круга турнира в Шанхае — 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча длилась 1 час 52 минуты. Медведев 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 заработанный брейк-пойнт, который он не смог реализовать.

За выход в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае россиянин поборется с американцем Лернером Тином. 30 сентября Медведев и Тин встречались в полуфинале турнира в Пекине — представитель России снялся с матча по ходу третьего сета при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу соперника.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 16) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 18) — 6:3, 7:6 (7:5)