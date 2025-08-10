Даниил Медведев и Адам Уолтон встретятся в матче турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев и австралиец Адам Уолтон встретятся в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати (США) в воскресенье, 10 августа. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени.

Результаты турнира можно отслеживать в разделе тенниса на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Прямая трансляция матча будет доступна в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Победитель матча выйдет в третий раунд, где встретится с Иржи Лехечкой или Тристаном Бойером.

В первом круге турнира Уолтон победил Мариано Навоне со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1, Медведев вышел во второй круг автоматически. В рейтинге ATP австралиец находится на 85-м месте, россиянин — на 15-м.