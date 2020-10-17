Даниэлл и Освальд выиграли турнир на Сардинии

Новозеландцы Маркус Даниэлл и Филипп Освальд выиграли турнир на Сардинии в парном разряде. В решающем матче дуэт одолел Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.

Сардиния (Италия)

Турнир ATP Forte Village Sardegna Open

Призовой фонд 271 345 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Маркус Даниэлл/Филипп Освальд (Новая Зеландия/Австрия, 3) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 1) — 6:3, 6:4