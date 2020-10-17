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Даниэлл и Освальд выиграли турнир на Сардинии

16:57

Новозеландцы Маркус Даниэлл и Филипп Освальд выиграли турнир на Сардинии в парном разряде. В решающем матче дуэт одолел Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.

Сардиния (Италия)

Турнир ATP Forte Village Sardegna Open

Призовой фонд 271 345 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Маркус Даниэлл/Филипп Освальд (Новая Зеландия/Австрия, 3) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 1) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/sardinia/2020/

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