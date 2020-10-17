Даниэлл и Освальд выиграли турнир на Сардинии
16:57
Новозеландцы Маркус Даниэлл и Филипп Освальд выиграли турнир на Сардинии в парном разряде. В решающем матче дуэт одолел Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.
Сардиния (Италия)
Турнир ATP Forte Village Sardegna Open
Призовой фонд 271 345 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Маркус Даниэлл/Филипп Освальд (Новая Зеландия/Австрия, 3) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 1) — 6:3, 6:4
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