Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

15 апреля, 15:17

Рууд вышел во второй круг турнира в Барселоне

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл представителя Колумбии Даниэля Элахи Галана в первом круге турнира в Барселоне.

Встреча длилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 10-й ракетки мира.

Следующим соперником Рууда станет серб Хамад Меджедович.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:3

Теннис
Каспер Рууд
Читайте также
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин
В Ленобласти учитель математики ударил шестиклассника телефоном по голове
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Алькарас: «Прямо сейчас есть 6-7 игроков, способных победить на турнирах»
Рублев — о победе на старте турнира в Барселоне: «С самого начала я старался играть по-настоящему агрессивно»
Рублев одержал 100-ю победу на турнирах ATP 500
Рублев одержал победу на старте турнира в Барселоне
Зверев с победы стартовал на турнире в Мюнхене
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карен Хачанов — Кэмерон Норри: трансляция матча турнира ATP в Барселоне

ATP рассматривает возможность проведения турнира серии «Мастерс» в Саудовской Аравии с 2028 года

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости