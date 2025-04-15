Рууд вышел во второй круг турнира в Барселоне
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл представителя Колумбии Даниэля Элахи Галана в первом круге турнира в Барселоне.
Встреча длилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 10-й ракетки мира.
Следующим соперником Рууда станет серб Хамад Меджедович.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:3
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