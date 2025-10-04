Синнер вышел в третий круг турнира в Шанхае
Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл немца Даниэля Альтмайера во втором круге турнира в Шанхае — 6:3, 6:3.
Матч продлился 1 час 38 минут.
Синнер 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Альтмайера 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.
В следующем круге 24-летний итальянец сыграет с нидерландцем Таллоном Грикспуром.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 2) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 6:3
