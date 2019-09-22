Цонга выиграл турнир в Метце
22:23
Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга в финале соревнований Moselle Open одолел словенца Альяжа Бедене в трех сетах.
За 2 часа и 47 минут матча Цонга сделал 19 эйсов и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Счет личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу француза.
Этот титул стал для Цонга вторым в сезоне и 18-м в карьере.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 524 340 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Альяж Бедене (Словения) — 6:7(4:7), 7:6(7:4), 6:3