Цонга победил Грикспура и сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга победил голландца Таллона Грикспура в матче второго круга турнира ATP в Роттердаме - 7:6(7:5), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В четвертьфинале Цонга встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл испанца Фернандо Вердаско.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 961 160 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - Таллон Грикспур (Голландия, WC) - 7:6(7:5), 6:1
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