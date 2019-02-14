18:41 | Теннис — ATP

Цонга победил Грикспура и сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Роттердаме

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Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга победил голландца Таллона Грикспура в матче второго круга турнира ATP в Роттердаме - 7:6(7:5), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. 

В четвертьфинале Цонга встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл испанца Фернандо Вердаско

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 961 160 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - Таллон Грикспур (Голландия, WC) - 7:6(7:5), 6:1

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