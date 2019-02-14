Цонга победил Грикспура и сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга победил голландца Таллона Грикспура в матче второго круга турнира ATP в Роттердаме - 7:6(7:5), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В четвертьфинале Цонга встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл испанца Фернандо Вердаско.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 961 160 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - Таллон Грикспур (Голландия, WC) - 7:6(7:5), 6:1

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