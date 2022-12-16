Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:45

Циципас заявил, что у него есть физическая возможность выиграть турнир «Большого шлема»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Четвертая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что верит в свою победу на турнире «Большого шлема».

«Я бы хотел одержать победу. Я трудолюбивый, я верю в то, что делаю, и у меня есть физические возможности, чтобы это произошло. Просто хочу быть более стабильным на турнирах «Большого шлема». Я не надеюсь выиграть их все, но если бы я мог выигрывать подряд полуфиналы, финалы и титулы на турнирах «Большого шлема», то был бы очень доволен. Я вижу для этого возможности», — приводит слова Циципаса Clay tenis.

В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвертого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США.

Теннис
Стефанос Циципас
0
Читайте также
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
СМИ узнали о блокировке Венгрией российских активов на €870 млн
В Дании мужчина умер после укуса кошки
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас объяснил, почему проиграл пять финалов в сезоне-2022
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости