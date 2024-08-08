Циципас раскритиковал отца после поражения в Монреале: «Мне нужен тренер, который слушает меня»

Греческий теннисист Стефанос Циципас раскритиковал своего тренера и отца Апостолоса Циципаса после поражения от 576-й ракетки мира Кеи Нисикори из Японии во втором раунде турнира в Монреале.

Грек отметил, что у него в последние несколько дней были проблемы с форхендом, из-за чего у него возник конфликт с отцом во время матча в Канаде.

«Для меня матч на «мастерсе» имеет важное значение. Мне нужен тренер, который слушает меня, прислушивается к моим словам как игрока. Я этого заслуживаю. Мой отец уже не первый раз оказывается недостаточно умен или хорош при решении таких проблем. Я очень им разочарован. Не знаю, буду ли я сейчас рассматривать какие-либо изменения, но я очень расстроен», — приводит Tennis Up to Date слова Циципаса.

На данный момент Циципас занимает 11-е место в рейтинге АТР. 25-летний теннисист является финалистом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2021 и Открытый чемпионат Австралии-2023), а также победителем 13 турниров ATP (из них 11 — в одиночном разряде).