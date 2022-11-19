Циципас заявил, что не чувствовал угрозы со стороны Рублева

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублева (6:3, 3:6, 2:6) на Итоговом турнире ATP.

«Я хорошо подавал. Находил нужные точки. Но он хорошо принимает, этого у него не отнимешь. Он принял в корт много подач. Я пытался разнообразить игру. Я не чувствовал угрозу. Просто хотел попробовать кое-что новое — вдруг сработает, и я смогу его сбить. В конце матча был длинный гейм, в котором я пробовал новые вещи. Но он играл очень хорошо. Очень жаль. Мне казалось, что я играю лучше. Я мог бы показать большее. Мог бы сыграть куда более творчески. Это и говорить не надо, это и так очевидно», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

24-летний грек не смог пробиться в полуфинал Итогового турнира ATP. Он занял третье место в группе, одержав одну победу в трех матчах.

25-лений россиянин в полуфинале встретится с норвежцем Каспером Руудом.