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Циципас — о состоянии грунта на турнире в Мадриде: «Он напоминал лед»

Сергей Ярошенко
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18-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал состояние грунта во время матча второго круга на турнире в Мадриде против немца Яна-Леннарда Штруффа (3:6, 6:4, 6:3).

«Сегодня корт был непригоден для игры, он напоминал лед, когда я пытался скользить. Никогда раньше не испытывал такого на грунтовом покрытии. Здесь используется совсем другой грунт, нежели обычно. У меня большой опыт игры на этой поверхности и было очень неприятно играть в таких условиях», — цитирует теннисиста Punto De Break.

В третьем круге 26-летний грек сыграет против итальянца Лоренцо Музетти.

Теннис
Стефанос Циципас
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