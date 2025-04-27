Циципас — о состоянии грунта на турнире в Мадриде: «Он напоминал лед»

18-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал состояние грунта во время матча второго круга на турнире в Мадриде против немца Яна-Леннарда Штруффа (3:6, 6:4, 6:3).

«Сегодня корт был непригоден для игры, он напоминал лед, когда я пытался скользить. Никогда раньше не испытывал такого на грунтовом покрытии. Здесь используется совсем другой грунт, нежели обычно. У меня большой опыт игры на этой поверхности и было очень неприятно играть в таких условиях», — цитирует теннисиста Punto De Break.

В третьем круге 26-летний грек сыграет против итальянца Лоренцо Музетти.