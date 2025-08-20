Циципас уступил 76-й ракетке мира во втором круге турнира в Уинстон-Салеме

Греческий теннисист Стефанос Циципас во втором круге турнира в Уинстон-Салеме уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 27-летнего грека, который был первой сеяной ракеткой турнира, 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге 76-я ракетка мира встретится с аргентинцем Мариано Навоне.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 798 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 3:6, 2:6