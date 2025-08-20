Циципас уступил 76-й ракетке мира во втором круге турнира в Уинстон-Салеме
Греческий теннисист Стефанос Циципас во втором круге турнира в Уинстон-Салеме уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ со счетом 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 27-летнего грека, который был первой сеяной ракеткой турнира, 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В третьем круге 76-я ракетка мира встретится с аргентинцем Мариано Навоне.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 798 335 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 3:6, 2:6
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