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Циципас высказался о предстоящем финале с Надалем

13:04
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о финальном матче турнира ATP-500 в Барселоне с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Приятно будет снова сыграть в финале. С большим уважением отношусь к Надалю. Всегда мечтал его победить. Чувствую, что такие матчи помогают мне в профессиональном росте. Финал — важный этап турнира», — цитирует Циципаса ATP.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля.

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