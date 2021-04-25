Циципас высказался о предстоящем финале с Надалем

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о финальном матче турнира ATP-500 в Барселоне с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Приятно будет снова сыграть в финале. С большим уважением отношусь к Надалю. Всегда мечтал его победить. Чувствую, что такие матчи помогают мне в профессиональном росте. Финал — важный этап турнира», — цитирует Циципаса ATP.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля.