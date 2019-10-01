Циципас вышел во второй круг турнира в Пекине
14:13
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл серба Душана Лайовича в первом круге турнира в Пекине — 4:6, 6:3, 6:4.
Их матч продолжался 2 часа 1 минуту. Во втором круге Циципас сыграет с Николозом Басилашвили.
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Душан Лайович (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:4
Сэм Керри (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — 7:6(7:2), 4:1 отказ 2-го игрока
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