Грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Лондоне. В матче второго раунда он обыграл француза Жереми Шарди - 4:6, 7:6(7:0), 7:6(7:4). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Следующим соперником Циципаса станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) - Жереми Шарди (Франция) - 4:6, 7:6(7:0), 7:6(7:4)