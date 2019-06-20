20:58 | Теннис — ATP

Циципас вышел в третий круг турнира в Лондоне

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Грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Лондоне. В матче второго раунда он обыграл француза Жереми Шарди - 4:6, 7:6(7:0), 7:6(7:4). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Следующим соперником Циципаса станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Лондон (Великобритания) 

Турнир ATP Fever-Tree Championships 

Призовой фонд 2 081 830 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Стефанос Циципас (Греция, 1) - Жереми Шарди (Франция) - 4:6, 7:6(7:0), 7:6(7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/qeens/2019/

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