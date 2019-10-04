Циципас вышел в полуфинал турнира в Пекине

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл американца Джона Изнера в матче 1/4 финала турнира в Пекине — 7:6 (7:3), 6:3.

Их матч длился 1 час 15 минут. В полуфинале турнира грек сыграет с американцем Сэмом Керри или представителем Австрии Александром Зверевым. В другом полуфинале россиянин Карен Качанов сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Джон Изнер (США) — 7:6 (7:3), 6:3