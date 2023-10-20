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Сегодня, 21:25

Циципас вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас обыграл немца Янника Ханфманна в четвертьфинале турнира в Антверпене (Бельгия) — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 11 минут.

За выход в финал турнира 7-я ракетка мира сыграет с победителем матча Артур Филс (Франция, 4) — Хуан Пабло Варильяс (Перу, 8).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Янник Ханфманн (Германия, 5) — 6:3, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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