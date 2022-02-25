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Сегодня, 06:12

Циципас вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Евгений Козинов
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в полуфинале турнира в Мексике. В двух сетах он переиграл американца Маркоса Гирона — 6:3, 6:4.

Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Кэмерон Норри — Петер Гойовчик.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:4

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