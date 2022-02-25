Циципас вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в полуфинале турнира в Мексике. В двух сетах он переиграл американца Маркоса Гирона — 6:3, 6:4.
Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Кэмерон Норри — Петер Гойовчик.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:4
Новости