Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
22:20
Греческий теннисист Стефанос Циципас 11 марта в матче 2-го круга турнира в Марселе (Франция) в двух сетах обыграл француза Люку Пуя — 6:2, 6:3.
Соперники провели на корте час и пять минут.
В четвертьфинале грек сыграет против еще одного француза, Пьер-Юга Эрбера.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 334 240 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Люка Пуй (Франция) — 6:2, 6:3
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