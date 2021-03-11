Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Греческий теннисист Стефанос Циципас 11 марта в матче 2-го круга турнира в Марселе (Франция) в двух сетах обыграл француза Люку Пуя — 6:2, 6:3.

Соперники провели на корте час и пять минут.

В четвертьфинале грек сыграет против еще одного француза, Пьер-Юга Эрбера.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Люка Пуй (Франция) — 6:2, 6:3