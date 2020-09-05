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Циципас вылетел в третьем круге US Open

08:21
Стефанос Циципас. Фото AFP
Стефанос Циципас. Фото AFP
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Грек Стефанос Циципас проиграл хорвату Борне Чоричу в матче третьего круга US Open.

Циципас уступил в пяти сетах, проиграв решающий тай-брейк. Борна Чорич вышел в четвертый круг турнира, где встретится с австралийцем Джорданом Топмсоном.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Борна Чорич (Хорватия, 27) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4)

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