Циципас впервые выиграл Итоговый турнир года
17 ноября 2019, 23:54
Стефанос Циципас впервые в карьере выиграл Итоговый турнир года-2019. В финале грек выиграл у представителя Австрии Доминика Тима.
В турнире принимал участие россиянин Даниил Медведев, но он проиграл все три матча в группе.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Доминик Тим (Австрия, 5) — 6:7, 6:2, 7:6
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