Циципас впервые выиграл Итоговый турнир года

Стефанос Циципас впервые в карьере выиграл Итоговый турнир года-2019. В финале грек выиграл у представителя Австрии Доминика Тима.

В турнире принимал участие россиянин Даниил Медведев, но он проиграл все три матча в группе.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Доминик Тим (Австрия, 5) — 6:7, 6:2, 7:6