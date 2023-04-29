Циципас в трех сетах обыграл Тима и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима из Австралии во втором круге «Мастерса» в Мадриде.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут.
В третьем круге Циципас встретится с Себастьяном Баэсом (Аргентина).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)
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