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29 апреля, 23:44

Циципас в трех сетах обыграл Тима и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима из Австралии во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут.

В третьем круге Циципас встретится с Себастьяном Баэсом (Аргентина).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Теннис
Доминик Тим
Стефанос Циципас
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