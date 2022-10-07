Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

7 октября, 12:52

Циципас в четвертьфинале турнира в Астане обыграл Хуркача. В полуфинале грек сыграет с Рублевым

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира в Астане обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (10:8), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету грека 4 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 9. У поляка 11 подач на вылет, 1 двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Циципас встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 7:6 (10:8), 6:3

Стефанос Циципас
Хуберт Хуркач
1
Читайте также
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американец Тэйлор Фритц вышел в полуфинал турнира в Токио

Шаповалов обыграл Чорича и вышел в полуфинал турнира в Токио
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости