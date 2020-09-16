Циципас уступил Синнеру во втором раунде турнира в Риме

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:1, 6:7 (9:11), 6:2) в матче второго раунда турнира АТР в Риме (Италия).

Матч продолжался два часа и 15 минут. В следующем раунде итальянец сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Йошихито Нишиока (Япония).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, WC) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:1, 6:7 (9:11), 6:2

Стефано Травалья (Италия, WC) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 7:5