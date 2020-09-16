Циципас уступил Синнеру во втором раунде турнира в Риме
18:30
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:1, 6:7 (9:11), 6:2) в матче второго раунда турнира АТР в Риме (Италия).
Матч продолжался два часа и 15 минут. В следующем раунде итальянец сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Йошихито Нишиока (Япония).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, WC) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:1, 6:7 (9:11), 6:2
Стефано Травалья (Италия, WC) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 7:5