Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Циципас уступил Краиновичу в 1/4 финала турнира в Гамбурге

17:21
Теги:

Сербский теннисист Филип Краинович победил грека Стефаноса Циципаса (3:6, 6:1, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Гамбурге (Германия).

Матч продолжался 2 часа и 1 минуту. В полуфинале Краинович сыграет со своим соотечественником Ласло Джере.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 030 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Филип Краинович (Сербия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — 3:6, 6:1, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Магомедов и Егембердиев успешно прошли взвешивание перед чемпионским боем
Огурцы: польза и вред для здоровья. Советы эксперта
Итоги исполкома РФС, Газзаев против иностранца в сборной, возможные топ-трансферы лета
Хавбек сборной Англии Сака выступил с эмоциональным заявлением после хейта в соцсетях
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд