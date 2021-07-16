Циципас уступил Краиновичу в 1/4 финала турнира в Гамбурге
17:21
Сербский теннисист Филип Краинович победил грека Стефаноса Циципаса (3:6, 6:1, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Гамбурге (Германия).
Матч продолжался 2 часа и 1 минуту. В полуфинале Краинович сыграет со своим соотечественником Ласло Джере.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 030 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Филип Краинович (Сербия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — 3:6, 6:1, 6:3
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