Циципас сыграет с Синнером в четвертьфинале турнира в Риме

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме (Италия).

В третьем круге итальянец победил серба Филипа Краиновича в двух сетах — 6:2, 7:6 (8:6).

В четвертьфинале Синнер сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

В параллельном матче канадец Феликс Оже-Альяссим выиграл у американца Маркоса Гирона — 6:3, 6:2. В четвертьфинале Оже-Альяссим встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 10) — Филип Краинович (Сербия) — 6:2, 7:6 (8:6)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Маркос Гирон (США, LL) — 6:3, 6:2