Циципас сыграет с Руне в финале турнира в Стокгольме
Греческий теннисист Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне сыграют финале турнира ATP 250 в Стокгольме.
Циципас в полуфинале обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори со счетом 6:2, 6:2. Руне в борьбе за финал справился с австрийцем Алексом Де Минауром (4:6, 7:6 (7:1), 7:5).
Теннисисты играли друг против друга один раз и победу в матче одержал 19-летний Руне.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:2
Хольгер Руне (Дания, 7) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 4:6, 7:6 (7:1), 7:5
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